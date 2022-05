Crise dans le secteur de la Santé: Un consensus sur le régime indemnitaire, trouvé

Le gouvernement et les syndicats de la Santé ont trouvé un accord de principe sur le régime indemnitaire, principal point de discorde. Ce qui veut dire que l’Etat et les blouses blanches ont franchi un pas important vers la fin des perturbations notées dans le secteur, ces dernières semaines.



« Le protocole d’accord devrait être signé mardi prochain, après la consultation des bases desdits syndicats. C’est le résultat de longues négociations qui ont eu lieu ce jeudi soir au ministère des Finances et du Budget », informe le ministère des Finances et du Budget.