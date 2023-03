Crise des valeurs au Sénégal: Guédiawaye exprime son amertume

Les mauvais comportements qui minent notre société caractérisée par des dérives dans les réseaux, un manque de respect notoire entre les gens et la banalisation des institutions inquiètent sérieusement les populations de Guédiawaye regroupées au sein de l’Association culturelle Alkawthar. Ces derniers ont organisé, samedi dernier, une journée d’hommage à Seyda Fatima Al Zahra (fille du prophète Mohamed (Psl)) suivie d’une causerie autour du thème : «Fatima Zahra et le rôle du développement des femmes dans le champ social».



A cette occasion, ils ont exprimé leur désarroi avant d’interpeller les masses. «Nous sommes en train d’assister à une crise des valeurs sans précédent. Les femmes posent nues dans les réseaux sociaux. Nous ne savons plus même où donner de la tête. Le taux de divorce est très élevés surtout pour les jeunes mariés. La famille qui était la cellule de base de la société a perdu sa valeur avec les disputes dans les maisons. L’heure est grave pour notre société. Il faut que l’on repense notre société», a indiqué le secrétaire général de l’association, Abdoulaye Diallo, qui invite les populations à «retourner à nos valeurs» en prenant référence sur la religion que l’on soit musulman ou chrétien.



Pour lui, c’est la seule solution pour mettre fin à cette crise qui gangrène notre société. «Car, dans le Coran, il y a les versets Sourates «Nisa» et «Mayram» qui montrent la valeur de la femme dans une société. Ce qui veut dire que les femmes ne doivent pas jouer avec leurs vertus. Nous demandons aux femmes musulmanes de prendre référence sur Mame Diarra Bousso, sur Fatima la fille du prophète Mohamed(Psl)», souligne Abdoulaye Diallo.



Le président de l’association «Santi Sabali» abonde dans le même sens et préconise une refonte de la société sénégalaise par un retour à la foi et aux valeurs culturelles et morales. Créée en 2014, l’Association culturelle tisse sa toile depuis lors pour le rayonnement de l’Islam par l’éducation, le développement par la formation et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, rapporte L'As.