Crise du 17 Décembre 1962 : Le Général Amadou Fall, premier CEMGA du Sénégal et la politisation de l’armée L’histoire de l’armée sénégalaise est marquée par des figures légendaires, à commencer par le Général Amadou Fall, premier Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA) du Sénégal indépendant. Ce Saint-Louisien, ancien colonel de l’armée française, fut un officier exceptionnel, distingué pour sa bravoure au combat et respecté pour son élégance et sa stature impressionnante, culminant à plus de deux mètres.

La neutralité militaire dans la crise de décembre 1962



À l’aube de la crise politique de décembre 1962, qui opposait le Président du Conseil Mamadou Dia au président Léopold Sédar Senghor, le Général Amadou Fall avait adopté une position de neutralité. Il avait convoqué les jeunes officiers pour leur rappeler que l’armée ne devait pas s’impliquer dans les conflits politiques.



Cependant, cette neutralité fut compromise par l’intervention de la France. Sous l’impulsion du Colonel Leblanc, commandant la base militaire française du Cap-Vert, et de Jean Alfred Diallo, un officier rapatrié de France, Senghor mit en place une stratégie pour s’assurer du soutien militaire.



La destitution du Général Amadou Fall



Sans les prérogatives constitutionnelles, Senghor remplaça le Général Amadou Fall par Jean Alfred Diallo, un métis franco-sénégalais. Cette décision, en violation des règles militaires, conduisit à l’arrestation de Mamadou Dia et à une transformation profonde de l’armée sénégalaise. Amadou Fall, quant à lui, fut mis aux arrêts à Gorée pendant 60 jours avant d’être assigné à résidence et radié de l’armée.



La militarisation sous Jean Alfred Diallo



Le Colonel Jean Alfred Diallo, qui devint officiellement CEMGA en février 1963, procéda à des réformes profondes. Il créa notamment le corps d’élite des commandos, qu’il confia au Capitaine Idrissa Fall. Cette unité joua un rôle clé dans la répression des émeutes électorales de décembre 1963, causant la mort de centaines de manifestants à Dakar avec le soutien de l’armée française.



Diallo confia également le commandement des parachutistes au Capitaine Faustin Pereira, celui-là même qui avait arrêté Mamadou Dia.



Une armée sous influence étrangère



La politisation de l’armée sénégalaise dans les années 1960 est indissociable des relations complexes avec la France. Dans ses mémoires publiées en 1992, le Général Diallo déclara : « Mamadou Dia n’a jamais fait un coup d’État contre Senghor… L’histoire du coup d’État, c’est de la pure fabulation. »



Après sa retraite, Jean Alfred Diallo rejoignit la France, où il vécut jusqu’à sa mort en 2011 à Boulogne-Billancourt.



Une page sombre et déterminante de l’histoire sénégalaise



Le Général Amadou Fall incarne la dignité et l’éthique dans une période où les institutions sénégalaises furent mises à l’épreuve. Radié pour avoir défendu la neutralité de l’armée, il demeure une figure emblématique de l’histoire sénégalaise.



