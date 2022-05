Crise mondiale, dérapage nucléaire: les risques courus par l'Afrique qui travaille pour la paix entre la Russie et l'ukraine « Nous pensons qu’il faut une désescalade sur le théâtre ukrainien. Le continent africain travaille dans l’optique de faire revenir la paix entre ce pays et la Russie », a dit le président Macky Sall également président en exercice de l’Union africaine. S’exprimant lors d’un point de presse conjoint organisé à la suite de la visite du secrétaire général de l’Onu à Dakar, Antonio Guterres.

Pour ce faire, il a soutenu que l’Afrique compte privilégier le dialogue pour que les Russes et les Ukrainiens puissent trouver une voie de sortie de crise dans le conflit opposant ces deux pays voisins.



Parce que, selon lui, la guerre en Ukraine est une tragédie humaine avec un risque de dérapage nucléaire, sans compter les répercussions de ce conflit sur l’économie mondiale.



Le président Macky Sall s’est entretenu avec le secrétaire général de l’Onu sur plusieurs sujets notamment la paix au Sahel, les changements climatiques, les questions alimentaires en Afrique, entre autres.

