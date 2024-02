Crise politique au Sénégal: Les travaux du dialogue lancés, ce lundi à 16h 

Le président de la République, Macky Sall, réunit ce lundi au Centre interritoriale de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio un certain nombre d’acteurs politiques et sociaux pour tenter de forger un accord sur la date de l’élection présidentielle. Il s’est m, en effet, donné deux jours, lundi et mardi, pour trouver une sortie à […]

Le président de la République, Macky Sall, réunit ce lundi au Centre interritoriale de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio un certain nombre d’acteurs politiques et sociaux pour tenter de forger un accord sur la date de l’élection présidentielle. Il s’est m, en effet, donné deux jours, lundi et mardi, pour trouver une sortie à la crise que traverse le pays, l’une des plus graves en 64 ans d’indépendance.

Il invite à cette concertation les candidats retenus en janvier par le Conseil constitutionnel, ceux qui ont été disqualifiés (les « recalés »), les représentants de la société civile, des responsables religieux et coutumiers, a indiqué la présidence. Le président Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, n’est pas candidat. Mais il insiste sur les divisions qu’a creusées le processus préélectoral selon lui et la nécessité de « réconciliation » pour la stabilité volontiers vantée de son pays.

En définitive, Macky Sall vise un « consensus » à l’issue de concertations qui porteront, a-t-il dit jeudi, sur une nouvelle date, mais aussi sur l’après-2 avril, date officielle de la fin de son mandat. S.G

Source : https://lesoleil.sn/crise-politique-au-senegal-les...