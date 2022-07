Crise politique : l’autre médiateur de la République nommé Ngom-Sedima

En compagnie d’Alioune Tine, représentant la Société civile, le Président du Club des Investisseurs Sénégalais (Cis), Babacar Ngom, multiple les tentatives de décrispation politique.



Après avoir rencontré le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome et les principaux leaders de l’inter-coalition Yaw-Wallu Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Barthélémy Dias etc., Ngom-Sedima est en passe de réussir là où certains médiateurs auront échoué.



Autrement dit, inviter les acteurs politiques à la raison pour éviter que le Sénégal ne bascule dans le chaos. Justement c’est le sens de la lettre ouverte au président Macky Sall que notre dirpub Mamadou Oumar Ndiaye et Abdoulaye Bamba Diallo avaient cosignée.



Malheureusement, « Le Témoin » a appris que des proches du Président Macky Sall avaient tenté de « déchirer » cette lettre ouverte comme des marchands d’eau qui ne se frottent les mains que dans les incendies politiques. C’est pour cela qu’il y a lieu de féliciter Ngom-Sedima que l’opinion considère déjà comme un véritable médiateur de la République. Non seulement pour sauver la République, mais le Sénégal en proie aux pyromanes d’Etat.