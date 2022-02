Crise scolaire: Les responsables du G7 à Saint-Louis, pour faire le point sur la situation

Abdou Faty, secrétaire général du Sels / authentique a donné les raisons qui les ont poussés, à ne pas aller très tôt en grève, contrairement aux autres syndicats.



Selon lui, " le principal problème demeure le système de rémunération .

Après avoir échangé avec nos autres camarades, ils n'ont vu que des professeurs, alors que nous devons avoir un regard holistique, plus large, pour une prise en charge de tous, du préscolaire à l'inspecteur d'Académie ", a-t-il précisé.



Selon Abdou Faty, c'est après un travail minutieux, avec la présentation d'un document, que le gouvernement leur avait fait des propositions sur une augmentation de 5% du point indiciaire, de 10% de l'indemnité d'enseignement, de 20 000 FCfa sur l'ird .



Mais, ils voulaient une augmentation de 80% . Après, rendez-vous a été pris pour des négociations.



Il avoue que c'est le statu quo dans les négociations.



" Après simulation et malgré les 69 milliards dégagés, chaque enseignant n'a même pas 50 000 FCfa ", a-t-il fait savoir.



Abdou Faty s'est dit conscient de l'impact négatif que la grève des enseignants, a sur l'éducation des enfants.



" Il faut que chacun tienne la parole de la vérité , nous sommes restés 3 ans sans rien faire et le gouvernement n'a pas tenu ses promesses et persiste et a revalorisé pour d'autres fonctionnaires qui ont le même niveau et le même statut que nous." affirme t-il.



Il a fustigé le comportement de certains enseignants qui sont en grève dans le public et qui donnent des cours dans le privé.



Il propose que les enseignants du public restent dans le public et le privé ait ses propres enseignants.



" La principale pomme de discorde avec nos camarades des autres syndicats, c'est la discrimination sur l'indemnité de logement des professeurs et instituteurs. Exemple, en France, seuls les instituteurs bénéficient d'une indemnité de logement parce qu'ils font plus d'heures que tous les autres. "



Il a déclaré que la lutte continue et il faut que l'Etat dise la vérité aux enseignants et à la populations.













Adama Sall (Saint-Louis)