Crise scolaire / Mamadou Talla: « On arrivera samedi à parapher un accord»

« Les Syndicats ont fait une contre-proposition. Donc, ce mercredi, l’Etat aura les deux propositions pour aller vers un consensus. Le samedi, ce sera certainement la dernière réunion. A mon avis, on arrivera à un accord », déclare le ministre.



D’après‘’SourceA’’, les quatre mois de grève des enseignants ont impacté très négativement sur le quantum horaire. Et pour permettre aux élèves de rattraper les cours qu’ils ont perdus, le ministre de l’Education nationale a tracé la voie à suivre. « A ce niveau, il n’y a aucune crainte à se faire au sujet du quantum horaire, car nous avons l’expérience avec la Covid.



Le Sénégal a fait 1200 heures, au lieu des 900 heures, durant les 2 dernières années. Si on arrive à évaluer le nombre d’heures perdues, et qu’on regarde également où est ce qu’on en est avec l’année, rien ne nous empêche de demander à ce qu’il y ait un décalage de 15 jours, 20 jours, on ne sait pas encore », a dit Mamadou Talla.