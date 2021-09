Crise sociale et vie chère: Les travailleurs descendent sur la rue le 30 septembre prochain La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) prévoit une marche le 30 septembre prochain. Parmi les doléances des travailleurs, "la vie chère dans un contexte socio-économique difficile marqué par la pandémie à Covid-19.

"Il y a beaucoup de secteurs d’activités qui ont été agressés, où des travailleurs ont perdu leur emploi. Des gens sont restés des mois sans travailler. Donc, ce sont ces travailleurs-là qui viennent nous voir par rapport à leurs conditions.



Les secteurs les plus impactés, c’est l’hôtellerie, les transports aériens, et la restauration. C’est des secteurs qui ont été fermés totalement pendant un certain nombre de temps", a décliné Elimane Diouf, Secrétaire général de la CSA, face à la presse ce mardi, 21 septembre.



Sonnant la mobilisation, le syndicaliste a expliqué que ce sera également l’occasion de "dire non à la vie chère", et de déplorer "la gestion des inondations".

