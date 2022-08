Crise université Iba Der Thiam / mairie de Thiès : Une médiation pour réconcilier les deux parties C’est par le biais d’un point de presse tenu ce mardi 30 août 2022, que le comité ad hoc de gestion de crise pour la défense du patrimoine de l’université Iba Der Thiam de Thiès (Auberge des jeunes) a annoncé «la mise sur pied d’instances de médiation pour rapprocher les positions de l’université et de la mairie de Thiès, qui réclament toutes les deux la propriété d’un site abritant des services universitaires».

C’est le temps des pourparlers. Selon le directeur du Patrimoine de l’Uidt, Ndiaga Diagne, président dudit comité ad hoc constitué de toutes les composantes de l’université de Thiès, à savoir les syndicats du personnel enseignant et de recherche, le personnel administratif et technique et les représentants des étudiants, «des comités déjà constitués sont en train de faire la médiation. Les acteurs universitaires sont favorables à la médiation et sont prêts à rencontrer un de ces comités de médiation». Il pense que «l’université et la mairie de Thiès, de par leurs missions respectives, sont des partenaires appelés à travailler pour le bien de la communauté», ce qui, dit-il, «implique que la confrontation soit bannie».



Exprimant toutefois son «engagement et sa farouche détermination à sauvegarder son patrimoine», ledit comité ad hoc de gestion de crise de préciser devoir «user de tous les moyens légaux en sa disposition pour ne pas se faire déposséder illégalement de ses biens». Et de rappeler : «Un décret datant du 28 juillet 2003 avait désaffecté, pour cause d’utilité publique, certains sites dont l’ancien «Cinéma Amitié», qui abrite aujourd’hui «l’Audi­torium» et «l’Auberge des jeunes» de l’université de Thiès. Suite à des grèves et marches des étudiants réclamant plus d’infrastructures, «l’Auberge des jeunes» et «l’Hôtel du rail» ont ensuite été affectés à l’université pour résorber son déficit en infrastructures d’accueil.»



Aussi de poursuivre qu’«après la réhabilitation à coup de milliards F Cfa de ces sites par l’Etat, «l’Auberge des jeunes» a accueilli des services et directions de l’université de Thiès, comme la direction de la scolarité centrale, la bibliothèque centrale, le projet «Un étudiant, un ordinateur», de même que la direction du domaine et de l’environnement». Quant à «l’Auditorium, ex-Palais des congrès, il accueille l’Ecole doctorale (développement durable et société) et l’incubateur relevant de cette dernière». Sans compter «la grande salle de l’Auditorium abritant des cours magistraux, conférences, soutenances et d’autres grands évènements», alors que «l’Hôtel du rail» sert de «Campus social à plus de 600 étudiants».



Aussi, le comité ad hoc doute de la validité du titre foncier (TF 6000/H) brandi par la mairie pour faire prévaloir son droit de propriété sur le site en question, qu’elle aurait acquis en 2002 auprès de la Sidec, et qui lui aurait été affecté par un arrêté datant de 2014. Ega­lement de relever que «même avec la livraison des infrastructures en cours de réalisation sur les 52 ha situés sur la Voie de contournement nord (Vcn), la capacité d’accueil de l’Uidt restera insuffisante. Ces chantiers dimensionnés en 2015, alors que l’université était à moins de 3000 étudiants, offriront 1560 places pédagogiques, une fois livrés». Face au «déficit en infrastructures qui affecte beaucoup le bon fonctionnement de l’institution universitaire qui dépense une forte somme dans la location de maisons pour abriter les différents services du Rectorat, des établissements et des logements des étudiants», le comité ad hoc fait remarquer que «l’Uidt sera confrontée à d’énormes difficultés pour dispenser des enseignements de qualité à près de 10 000 étudiants attendus pour l’année académique 2022-2023».

LeQuotidien

