Cristiano Ronaldo : Le roi des posts sponsorisés sur Instagram ! Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019 à 12:19 | | 0 commentaire(s)| La star de 34 ans gagne près de 50 millions d'euros par an grâce à des publications sponsorisées sur Instagram, selon une étude de la société de médias sociaux Hopper HQ sur Buzz Bingo.



Cristiano Ronaldo est l'un des joueurs de foot les mieux payés de la planète mais il gagne encore mieux sa vie grâce à ses revenus liés à Instagram, qui font de lui la personnalité la mieux rémunérée devant Lionel Messi, Kylie Jenner ou encore Selena Gomez.



"Ronaldo est l'homme le plus suivi sur Instagram", a déclaré à Business Insider, Nicola Cronin, un responsable marketing de Hopper. "Les entreprises paient près d'un million d'euros..."



Ronaldo a gagné près de 50 millions d'euros rien que grâce à ses publications sponsorisées au cours de l'année dernière, selon une étude de Hopper HQ publiée sur Buzz Bingo, qui répertorie le joueur de la Juventus Turin comme le plus gros revenu du réseau social.

Son salaire annuel à la Juventus, pour lequel il a signé en 2018, s'élève à 34 millions d'euros, soit beaucoup moins que grâce à la plateforme sur lequel il est suivi par plus de 188 millions d'euros.

Son grand rival aurait gagné moins de la moitié du total de Ronaldo avec 23,3 millions de dollars.

Parmi les marques que CR7 a représentées sur Instagram figurent Clear Haircare, Nike Football et Six Pad Europe.

"En raison de son statut de célébrité et de star du football, ses revenus tirés d'Instagram s'éloignent des partenariats typiques avec des influenceurs, car bon nombre de ses messages promotionnels feront partie de contrats de sponsoring plus vastes, tels que Nike.



Avec Nike, Forbes a annoncé que Ronaldo avait signé un contrat à vie d'une valeur de plus d'un milliard de dollars. Il est l'un des trois joueurs à avoir signé un contrat à vie avec la marque de vêtements de sport. Les deux autres sont LeBron James et Michael Jordan.



"Vous n'avez qu'à aller sur son Instagram pour voir combien de partenariats rémunérés il fait en dehors du marché du sport."



