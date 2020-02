Cristiano Ronaldo : «Mbappé, c’est le présent et le futur» Kylian Mbappé est le présent et le futur du football selon Cristiano Ronaldo.





Grâce à ses talents, la star du PSG s’est imposée comme l’un des meilleurs joueurs du monde. A 21 ans seulement, l’attaquant tant convoité a déjà remporté une Coupe du monde, trois fois la Ligue 1 et trois autres trophées nationaux en France, avec le PSG et Monaco.



A l’occasion d’un évènement publicitaire avec Nike, Cristiano Ronaldo a tenu des propos élogieux à l’égard de Kylian Mbappé.



« Mbappé, c’est le futur et le présent. C’est un joueur fantastique, très rapide. Et tu sais, c’est lui le futur », a déclaré le Portugais.



L’admiration est réciproque, car l’attaquant du PSG a souvent parlé en termes élogieux du Portugais. Il a même admis récemment que Cristiano est le miroir dans lequel on peut se regarder.

