Cristiano Ronaldo: Son coiffeur poignardé à mort dans une chambre d’hôtel en Suisse(Photos)

Le célèbre coiffeur surnommé Caju vivait à Zurich depuis deux ans et séjournait à l’hôtel où il a été tué depuis environ une semaine, selon Mail Online.



La police a depuis arrêté un suspect âgé de 39 ans, qui serait un ressortissant brésilien. Les autorités ont qualifié la scène d ‘”horrible”. Selon certaines informations, la pièce où il se trouvait sentait très fort l’alcool.



Les voisins avaient appelé la réception à plusieurs reprises pour se plaindre du bruit durant la nuit précédente.



En septembre 2015, Ricardo Marques Ferreira de l’île de Madère a partagé une photo sur les médias sociaux montrant qu’il mettait la dernière touche au look de Cristiano lors d’une séance photo.



Selon les médias portugais, il a également travaillé avec des mannequins et des actrices portugaises.