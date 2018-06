Cristiano Ronaldo explique sa célébration du bouc (qui n'est pas un chambrage envers Messi)

Une nouvelle fois unique buteur du Portugal contre le Maroc (1-0) ce mercredi en Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a expliqué après la rencontre pourquoi il se laissait pousser le bouc pendant la compétition.

L'image a beaucoup fait parler.



Lors de Portugal-Espagne (3-3), Cristiano Ronaldo a célébré ses buts de manière habituelle, mais s'est aussi ostensiblement frotter le menton à plusieurs reprises pour montrer son bouc. Plusieurs théories avaient filtré par la suite, notamment celle d'une éventuelle réponse à Lionel Messi, qui avait posé avec une chèvre pour un magazine américain. Car en Anglais, "goat" signifie "chèvre", mais est surtout l'acronyme de "Greatest of all time" (le meilleur de tous les temps).



"Une plaisanterie avec Quaresma"

Or, en réalité, l'Argentin n'avait rien à voir avec cette nouvelle célébration du Portugais, comme l'a expliqué Ronaldo après la victoire face au Maroc (1-0), où il a d'ailleurs encore trouvé le chemin des filets. "Cela vient d'une plaisanterie avec Quaresma. On était dans le sauna, j'ai commencé à me raser et j'ai laissé cette partie. J'ai dit que si je marquais le lendemain contre l'Espagne, je le laisserais pousser. Cela m'a porté bonheur".



Déjà naissant face au Maroc, le bouc de Ronaldo devrait donc être encore plus imposant contre l'Iran (lundi 25 juin, 18h) si le quintuple Ballon d'Or se tient à sa superstition.



Rmc