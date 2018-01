Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cristiano Ronaldo: l’une de ses ex révèle un sombre détail sur leur 1er rendez-vous amoureux Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2018 à 12:08 | | 0 commentaire(s)| Récemment au micro de la radio mancunienne kye 103, Gemma Atkinson une ex du portugais et actrice anglaise de 31 ans, a fait une révélation d’un détail lors de son premier rendez-vous avec Cristiano Ronaldo.





La jeune femme n’a pas caché le fait que Cristiano Ronaldo n’a rien fait pour rendre romantique ce premier rendez-vous. C’est la triste expérience qu’elle a vécu ce fameux soir où elle a rencontré le Portugais aux atouts physiques auxquels aucune femme ne résisterait.

Gemma Atkinson a expliqué à la radio de Manchester United: « Nous sommes allés chez moi. Il a bu du thé et regardé Only Fools and Horses, et c’est tout. C’est la vérité, il semblait vraiment très intéressé par la série, peut-être qu’il la suit encore aujourd’hui».

Only Fools and Horses est une série humoristique anglaise créée dans les années 1980. Pour ce premier rendez-vous avec sa nouvelle conquête, Cristiano Ronaldo était resté assis dans le canapé à regarder la série. Une attitude qualifiée de pas du tout romantique.

Même si toutes les filles rêvent d’avoir un rendez-vous avec la star portugaise, aucune ne voudrait également être à la place de Gemma Atkinson et passer une telle soirée. L’on se serait attendu qu’un rendez-vous romantique avec Cristiano Ronaldo soit une escapade en jet privé, des restaurants de luxe, ou bien une balade en yacht, en étant entouré de célébrités. Ce que toutes les jeunes filles rêvent de vivre.





