Cristiano Ronaldo prend la défense de Kalidou Koulibaly et fustige le racisme

Jeudi 27 Décembre 2018

Mercredi soir, l’Inter Milan s’est imposé en fin de match contre Naples (1-0) grâce à Lautaro Martinez.



Seulement, ce match aura marqué les esprits pour une tout autre raison. Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais du Napoli a été victime d’agissements racistes avec des cris de singe qui ont résonné dans San Siro. Des agissements impardonnables, condamnés par la presse italienne ce matin.

Et si Carlo Ancelotti s’est dit très agacé par ces agissements, Kalidou Koulibaly a répondu sur Twitter, se déclarant « fier » de sa couleur de peau. Et ce jeudi, Cristiano Ronaldo a défendu le Sénégalais. « Dans le monde et dans le football, il faut de l’éducation et du respect. Non au racisme et à toute discrimination », a ainsi déclaré le Portugais sur Instagram.











footmercato





