Cristiano Ronaldo se serait-il marié en secret au Maroc? …il répond !! Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019 à 09:59 | | 0 commentaire(s)| L'attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a démenti les informations selon lesquelles il s'était marié en secret avec sa petite amie de longue date, Georgina Rodríguez.





Tout est parti du fait que le magazine Novella 2000 en Italie a rapporté mercredi que leur union aurait eu lieu le premier week-end de novembre, au Maroc, un week-end où la Juventus avait disputé son match de Serie A le vendredi soir sur le pelouse du Torino. La cérémonie se serait déroulé en petit comité, avec un petit nombre d’amis et de membres de la famille. L’organisation du mariage aurait par ailleurs été confiée à Badr Hari, un ami proche du footballeur portugais, à qui “CR7” va régulièrement rendre visite à Marrakech.



Ce post a depuis été repris par des journaux et des magazines au Portugal et en Europe.



Novella 2000, qui promet de révéler plus de détails, a cité une source proche du couple qui aurait déclaré: «J’ai tout compris le 29 août.»

«Ce jour-là, Cristiano s’est rendu à Madère avec ses avocats et a changé sa volonté de protéger Georgina en l’intégrant dans son testament»;

«Avant cela, ses biens étaient administrés par sa mère, Dolores".



Cependant, les représentants de la superstar de la Juventus, ont confié à TMZ Sports: “Il ne s’est pas marié.”



Des sources proches du footballeur mercredi soir ont également qualifié les rapports de mariage secrets de “fake news”.



Les spéculations sur leur mariage interviennent quelques semaines après que Ronaldo, qui fréquente Georgina depuis 2015, a révélé que le rêve de sa mère, Maria Dolores dos Santos Aveiro, était de les voir se marier à l’avenir.

S’adressant à Piers Morgan, il a déclaré: «Elle m’a tant aidé. Bien sûr, je suis amoureux d’elle. Nous serons (mariés) un jour, à coup sûr. C’est aussi le rêve de ma mère.»



«Donc un jour. Pourquoi pas? C’est bien. Elle est mon amie. Nous avons des conversations. J’ouvre le cœur pour elle et elle m’ouvre le sien aussi.»



