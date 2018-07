Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Croatie: Découvrez la famille de la présidente glamour, Kolinda Kitarovic Rédigé par leral.net le Mardi 17 Juillet 2018 à 12:55 | | 0 commentaire(s)|

Selon un dicton populaire, « derrière un grand homme se cache une grande femme », mais on suppose que la présidente de la Croatie, Kolinda Grabar-Kitarovic nous montre qu’il est temps de changer cette citation.

La femme de 50 ans a impressionné presque tous les fans de football qui ont suivi la Coupe du Monde 2018 avec son élégance et sa beauté.

Pour assister aux matchs de son équipe, la présidente croate âgée de 50 ans a ainsi pris un congé sans solde et payé elle-même son billet d’avion pour se rendre en Russie et ainsi pouvoir encourager les joueurs croates, rapporte Ouest France.

L’histoire derrière la femme qui s’est montrée très amicale et ne s’est pas empêchée de faire des câlins à presque chaque joueur et dignitaire qu’elle a rencontré est que Kolinda Grabar-Kitarovic, l’une des femmes les plus puissantes au monde selon le prestigieux magazines Forbes, est une championne dans l’art de maîtriser sa communication.

Le présidente croate s’est mariée à Jakov Kitarovic, âgé de 49 ans, il y a 22 ans maintenant.





Le couple s’est marié en 1996 et Jakov Kitarovic était à côté de son épouse depuis le début de l’ascension graduelle de Kolinda sur l’échiquier politique en Croatie

Cette femme de 50 ans a occupé les postes de ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères, d’ambassadrice aux États-Unis, de secrétaire adjointe de l’OTAN pour la diplomatie publique et est maintenant présidente de la Croatie.

Le couple a deux enfants. Leur fille de 17 ans, Katarina Kitarovic, est la championne croate de patinage artistique junior. Il y a aussi leur fils Luka qui est né en 2003.



Kolinda Grabav-Kitarovic a officiellement représenté aux quarts de finale et à la finale de la Coupe du Monde 2018 la Croatie.





La Croatie a perdu à la finale 4-2 contre la France, mais on se souviendra toujours de l’esprit combatif de cette nation, dans presque tous les matches qu’elle a disputés, à côté de l’élégance et de l’hospitalité affichées par la présidente Kolinda Grabav-Kitarovic.





Dans les vestiaires, la première femme à présider la Croatie a félicité de vive-voix (et en français s’il vous plaît) les joueurs de l’équipe de France : « Félicitations et vive la France ! », s’est-elle exclamée sous les applaudissements.





Crédit photos: edaily kenya/ Marko Prpic

Felicia Essan



