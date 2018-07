Croatie vs Angleterre à 18h - Qui défiera la France en finale de la Coupe du monde?

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Juillet 2018 à 09:46 commentaire(s)|

Elles ont mis du temps, mais l’Angleterre et la Croatie sont de nouveau en demi-finale de la Coupe du monde, après respectivement 1990 pour les Three Lions et 1998, pour les Vatreni Croates. Si pour Harry Kane et ses co-équipiers, il s’agira d’aller chercher une deuxième finale après celle de 1966, Luka Modic essaiera, lui, de mener les siens vers la première finale de leur histoire.



Qui jouera contre la France dimanche prochain en finale de la Coupe du monde ? Pour rappel, les hommes de Didier Deschamps ont déjà validé leurs tickets en finale en battant la Belgique de Hazard 1-0, hier soir grâce à un but de Umtiti.















Thierno Malick Ndiaye avec Record



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook