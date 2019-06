Croisement Niacourab: Six personnes d’une même famille tuées dans un accident de la circulation

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2019 à 08:57

Six personnes ont été tuées ce dimanche, à la suite un accident de la circulation survenu au croisement Niacourab, situé à la périphérie du département de Pikine.



Les victimes sont toutes des filles membres d’une même famille, dont des élèves en classe d’examen, rapporte Les Échos, qui souligne qu’elles se rendaient à bord d’un minicar, à un « tour de famille » (rencontre familiale, Ndlr) à Thiès.



Le chauffeur du véhicule à bord duquel elles se trouvaient, tentait d’éviter un scooter, lorsqu’il est entré en collision avec un autre minicar qui roulait en sens inverse.



Deux d’entre elles sont mortes sur le coup et les quatre autres ont rendu l’âme peu après leur évacuation à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque.



Ce bilan encore provisoire pourrait s’alourdir, eu égard au nombre de blessés graves sortis des décombre du véhicule.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

