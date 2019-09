Croisement Petit Mbao : Un accident entre un car Ndiaga Ndiaye et un camion frigorifique fait 3 morts

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 11:15

Un accident d’une rare violence s’est produit tôt ce lundi, aux environs de 6h du matin, à hauteur du croisement Petit Mbao, entre un car Ndiaga Ndiaye et camion frigorifique, faisant 3 morts sur le coup et plusieurs blessés dont 5 graves.



Affaire à suivre....

