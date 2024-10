Croissance du Pib au Sénégal : L’Ansd note des disparités entre les régions

Il s’agit des régions de Kédougou (+11,8%), Sédhiou (+8,0%), Ziguinchor (+7,9%), Dakar (+7,8%), Thiès (+7,7%), Saint Louis (+7,5%) et Tambacounda (+7,2%). Cependant, fait-elle savoir, la croissance de la région de Kaffrine s’est abaissée de 1,8% sous l’effet de la réduction de la production de l’arachide (-14,1%) et du mil et sorgho (-13,8%).



S’agissant de l’évolution de l’activité économique régionale en 2022, les régions de Thiès (+12,4%), Matam (+7,1%), Sédhiou (+6,0%), Saint Louis (+4,9%), Dakar (+3,9%) et Diourbel (+3,8%) constituent le peloton de tête en terme de croissance économique.



Toutefois, l’activité est en repli au niveau des régions de Kédougou (-8,7%) et Kolda (- 1,9%). Pour la région de Kédougou, le repli de l’activité économique est imputable à la baisse de la production des industries extractives avec une diminution de 7,7% des quantités d’or extraites.



La situation de Kolda, quant à elle, découle d’une mauvaise récolte de riz paddy au niveau de l’Anambé où l’activité a fléchi de 8,3%, combinée à une contraction de la production d’arachide de 27,5%.

