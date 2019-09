Croissance du Sénégal: Elle devrait passer de 6% en 2019 à 7% en 2020-2021

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2019 à 19:05

Une équipe des services du Fonds Monétaire international (FMI), dirigée par Madame Corinne Déléchat, est arrivée au Sénégal depuis le 12 septembre 2019. Ladite délégation a rencontré le gouvernement sénégalais. Leurs échanges ont porté sur un programme soutenu par l’Instrument de Coordination des Politiques Economiques (ICPE) d’une durée de trois ans.



Après les échanges avec les autorités sénégalaises, Mme Deléchat s’est prononcé sur les accords, concernant un ensemble de politiques macroéconomiques et des réformes structurelles, susceptibles de favoriser l’approbation d’un nouveau programme au titre de l’ICPE. « Les perspectives économiques à moyen terme, restent favorables. La croissance devrait passer de 6% en 2019 à 7% en 2020-21, tirée par l’investissement privé, avant de connaître un nouvel élan avec le début de la production commerciale des hydrocarbures en 2022.



L’inflation devait rester faible à moyen terme. Le déficit de la balance courante augmenterait jusqu’en 2021, du fait des importations nécessaires pour la construction des projets d’hydrocarbures et enregistrerait une baisse au démarrage de la production et de l’exploitation du pétrole et du gaz », a apprécié Mme Corinne Déléchat.



Et, il a été révélé à travers ce programme que les autorités visent l’instauration d’une gestion soutenable et transparente des récentes découvertes d’hydrocarbures.

