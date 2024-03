Croissance économique du Sénégal: Tendances, défis et perspectives Le Sénégal est à une étape cruciale de son développement économique. Ces dernières années ont montré des changements majeurs, influencés par des événements mondiaux tels que la pandémie de COVID-19 et le conflit en Ukraine. La croissance économique est descendue à 4 % en 2022, montrant l'impact de ces crises internationales. Néanmoins, des prévisions pour 2024 suggèrent un rebond, avec l'aide de l'industrie des hydrocarbures. Découvrez dans la suite, l’évolution économique actuelle du Sénégal, ses tendances, défis et perspectives pour l’avenir.

Tendances récentes et projections de croissance L'économie du Sénégal montre des signes de reprise, malgré des obstacles notables et des instabilités. En 2022, le pays a connu un ralentissement, avec une expansion limitée à 4%. Ce déclin est une conséquence des crises suivantes :

• l'offensive russe en Ukraine ;

• l’inflation monétaire due aux taxes de la BCEAO ;

• les troubles engendrés par la crise sanitaire mondiale.

Cependant, des prévisions optimistes se dessinent pour 2023 et 2024, avec une hausse estimée à 8 % puis 10,5 %. Cela grâce à l'impulsion de nouveaux projets dans les domaines pétroliers et gaziers.

Les initiatives gouvernementales visant une meilleure régulation et la promotion d'une croissance basée sur le secteur privé montrent également des signes positifs. Néanmoins, des obstacles persistent, comme l'inflation et le niveau croissant de la dette nationale. Voici un aperçu des tendances et prévisions économiques du Sénégal par les institutions financières telles que la Banque mondiale, le FMI, la Direction Générale du Trésor et Banque africaine de développement.



Les défis économiques du Sénégal Le Sénégal fait face à divers obstacles économiques pour 2024-2028. Les décideurs doivent se concentrer attentivement. Le gouvernement souhaite un taux de croissance de 10% annuellement, comme mentionné dans le Plan d’Actions Prioritaires. Cela aiderait à changer fondamentalement l'économie pour une émergence d'ici 2035. De grandes initiatives sont en place, continuant le progrès du PIB qui a augmenté de 6% en moyenne de 2014 à 2023.



Des enjeux particuliers incluent le lancement de l'exploitation pétrolière et un nouveau recensement, d'après la ministre Oulimata Sarr. Recalculer le PIB est crucial pour réaliser l'objectif de croissance. Cela met en avant la gestion des ressources et la mise à jour des informations démographiques et économiques.



Les perspectives économiques du Sénégal L'économie du Sénégal en 2024 semble optimiste malgré des obstacles récents. On attend une croissance forte, aidée par le développement du secteur pétrolier et gazier. Suite à un déclin en 2022 dû à des facteurs externes, dont les effets de l'agression russe en Ukraine, l'économie devrait se redresser. Les prévisions pour la croissance passent de 4,0 % en 2022 à 8 % en 2023, puis à 10,5 % en 2024 avec le début de l'exploitation pétrolière et gazière, stimulant l'économie.



Cependant, des obstacles persistent, incluant une inflation forte, une dette publique en hausse et un besoin urgent de réformes. Bien que l'inflation ait atteint des niveaux records en 2022, elle devrait diminuer, restant sous contrôle. Les tentatives pour réduire l'inflation comportent la modification des taux de la BCEAO et le renforcement des aides énergétiques, affectant néanmoins le budget national.



La gestion de la pandémie et les plans de relance ont augmenté la dette publique de 64 % à 75 % du PIB de 2019 à 2022. Toutefois, avec une meilleure conjoncture économique et un ajustement des finances, ce taux devrait baisser dès 2024. Les gains des exportations d'hydrocarbures devraient appuyer la transition énergétique et les investissements publics.



