Crous de Thiès : Une grève de 24 heures décrétée

Les mauvaises conditions sociales et l'arrivée de 3 000 nouveaux bacheliers sont dénoncées. Ainsi, les étudiants de l’université de Thiès ont décrété une grève de 24 heures. D’après eux, les conditions d'accueil ne sont pas réunies.



Il a été relevé le fait que 'installation du nouveau directeur du Crous, Cheikh Sall coïncide avec cette grève.



« La capacité d'accueil de 10 mille places ne suffit pas déjà. A cela s'ajoute, le problème lié à l'orientation de ces nouveaux bacheliers. L’arrêt des chantiers et l'installation des étudiants éparpillés un peu partout dans la région constituent d’autres difficultés », a dénoncé le président de la coordination des étudiants, Abdou Aziz Mbaye.



