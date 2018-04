Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Crowncy Anyanwu : "Je réserve ma virginité à un homme riche et beau. Les hommes riches me font vibrer" Rédigé par leral.net le Lundi 9 Avril 2018 à 12:47 | | 0 commentaire(s)|

La belle actrice de Nollywood, Crowncy Anyanwu, a révélé qu’elle n’est attirée que par les hommes riches.

Crowncy lors d’une interview accordée à The Sun a révélé qu’elle n’a jamais eu de rapports sexuels dans sa vie parce qu’elle se réserve pour un homme riche et beau. La jeune actrice de 25 ans, toujours célibataire, préfère se concentrer sur sa carrière.

« Pour l’instant, les petits amis peuvent attendre, ma carrière et mes affaires passent en premier. Mais les hommes riches peuvent se rapprocher de moi pour une amitié simple ».





Décrivant son partenaire de rêve, elle a déclaré : « Je voudrais que mon homme soit noir et beau. Il doit avoir la crainte de Dieu, et surtout riche, parce que l’argent me fait vibrer. En fait, les hommes riches me font vibrer ».



Elle a commencé sa carrière il y a deux ans mais Crowncy est fier de ses exploits jusqu’ici. Originaire d’Obowo, dans l’Etat d’Imo, elle est également productrice. Elle a produit plusieurs films dont : War For Love, A Minute Decision, Hunted Bride et bien d’autres.









Source Afrikmag

Crédit photo : naij





