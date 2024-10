Crue du fleuve à Kanel : En visite apolitique, Daouda Dia au chevet des sinistrés des inondations La montée des eaux du fleuve Sénégal a causé des inondations dans le département de Kanel, touchant 43 maisons et 239 hectares de rizières. Les sinistrés sont majoritairement hébergés par des proches, tandis que des mesures de protection ont été mises en place. Face à cette situation, causé par le débordement du fleuve Sénégal, plusieurs localités ont été impactées.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2024

C’est dans ce sillage que le maire de la commune de Orkodiéré, Daouda Dia, a fait le déplacement dans le département. Ce, pour venir en aide aux sinistrés des inondations.



L’annonce a été faite par son adjoint Mamadou Issa Niang. Aux yeux de ce dernier, cette visite reste apolitique. « En tant que tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal et en tant que fils de la zone, il s’est déplacé pour apporter son soutien aux populations touchées par cette inondation. Dans ces moments difficiles, il est de son rôle d’apporter aide et assistance à ces personnes sinistrées », a-t-il déclaré.



Concernant la nature des denrées, Mamadou Issa Niang précise : « Il a apporté du riz, de l’huile et d’autres denrées alimentaires destinés aux populations impactées par la crue du fleuve Sénégal. Ce n’est pas tout puisqu’il a également offert des matelas, des moustiquaires, des nattes etc ».



Il faut dire que cinquante-cinq mille six cents personnes et mille cinq cents producteurs agricoles ont été impactés par les inondations provoquées par le débordement du fleuve Sénégal.

