Crues des fleuves Sénégal et Gambie: Le chef de l'Etat attendu dans les localités touchées

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2024 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, après avoir exprimé sa solidarité aux populations des fleuves Sénégal et Gambie, a annoncé son déplacement les 18 et 19 octobre dans les localités touchées par la crue. «Je voudrais avant tout propos, exprimer ma solidarité et ma compassion aux populations riveraines du fleuve Sénégal qui ont été durement frappées par les inondations dues aux crues du fleuve éponyme. Je me rendrai dans la région de Kédougou pour apporter mon réconfort aux populations éplorées, les 18 et 19 octobre 2024.



Selon Bes bi, le ministre de la Solidarité et celui de l’Intérieur et de la sécurité publique seront dans les régions qui ont été touchées par les inondations», a indiqué Bassirou Diomaye Faye lors de son discours de clôture de la cérémonie de lancement du nouveau référentiel Vision Sénégal 2050.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook