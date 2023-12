Cueillie par la Sûreté urbaine: Ndella Madior Diouf placée en garde à vue pour « vol de bébé, maltraitance… » Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Décembre 2023 à 01:03 | | 0 commentaire(s)|

Administratrice de la pouponnière « Keur Yeurmandé », Ndella Madior Diouf est toujours entre les mains de la Police. En plus clair, elle a été placée en position de garde à vue dans les locaux du commissariat central de Dakar pour « vol de bébé, maltraitance, entre autres charges », a-t-on appris de source policière. Selon celle-ci, tout est […] Administratrice de la pouponnière « Keur Yeurmandé », Ndella Madior Diouf est toujours entre les mains de la Police. En plus clair, elle a été placée en position de garde à vue dans les locaux du commissariat central de Dakar pour « vol de bébé, maltraitance, entre autres charges », a-t-on appris de source policière. Selon celle-ci, tout est parti lorsqu’une dame, engrossée par son amant, a confié son bébé à la directrice générale de Saphir Fm. Mais quand, plus tard, l’auteur de la grossesse a reconnu la paternité de son fils, la dame a tenté de le récupérer. Mais c’est sans compter avec la détermination de la propriétaire de l’orphelinat « Keur Yeurmandé » qui lui exigeait de s’acquitter du paiement de toutes les charges. D’ailleurs, dans cette affaire, rappellenotre source, Ndella Madior Diouf avait été entendue récemment avant d’être libérée par la brigade des mœurs, suite à la plainte déposée par la mère de l’enfant. Convoquée encore dans le cadre cette même procédure, le jeudi à 10h par la brigade des mœurs de la sûreté urbaine, elle a fait faux bond aux enquêteurs. Las de l’attendre, les policiers ont effectué le déplacement pour la cueillir chez elle, à Sacré-cœur. Depuis quelques jours, dans des vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux, des personnes font état d’un supposé scandale dans cette structure où sont pris en charge une centaine de nourrissons. Ce que Ndella Madior Diouf a, elle même, démenti. Salla GUEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/cueillie-par-la-surete-urbaine...

