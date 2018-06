Culture: Découvrez les origines et la signification des noms de ces pays africains

Vous connaissez certainement ces pays, leurs cultures et moeurs mais peut-être pas les origines et la signification des noms qui leurs ont été conférés depuis la nuit des temps. Savez-vous pourquoi la Côte d’Ivoire s’appelle ainsi ? Découvrons ensemble les origines et la signification des noms de ces pays africains.

1-L’Algérie Les anciens se sont inspirés d’un mot arabe الجزائر (al-gaza’ir) qui signifie « îles ». Le pays étant entouré de quatre îles dans les années 1525 porte le nom de ce que la nature lui a généreusement offert. Donc en langue arabe l’Algérie signifie île.



2-Le Bénin

C’est le mélange des langues nigérianes et portugaises qui ont fait naître le ‘’Bénin’’. Dans le temps les portugais avaient baptisé une capitale en leur dialecte itsekiri « Ubinu ». C’était la plus grande capitale à avoir tous les contacts avec l’Europe.

3-L’Angola Les Portugais étaient représentés en grand nombre en Angola à l’époque coloniale. Pour rendre hommage à un monarque en son temps de la région Ndongo, les Portugais ont donné son nom au pays. Monsieur Ngola se nommait-il était un allié de ces derniers.

4-Le Burkina Faso Ce nom vient d’une langue du pays, la langue Moré. ‘’Burkina’’ signifie en moré le pays d’un peuple droit et intègre. Voici pourquoi quand on veut parler des burkinabè, on dit toujours le pays des hommes intègres.

5-La Côte d’Ivoire Dotée d’une grande richesse en ivoire dans plusieurs régions côtières et très généreuse en matière de main-d’œuvre(esclaves), les colons ont baptisé le pays « Côte d’Ivoire ». Et l’appellation « ivoirienne » tire son origine de « l’ivoire ».

6-Le Cameroun Un fleuve du pays a reçu un nom portugais « Rio de Camarões ». Ce nom qui signifie rivière des crevettes a été tout de suite affilié au pays à cause des marins anglais. Dans ce fleuve vivaient beaucoup de crevettes et pour indiquer le pays, les marins disaient « Cameroons » qui est devenu aujourd’hui Cameroun.

