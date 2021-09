Culture-Education – Renouveau musical et structuration : Bambey étrenne son «Centre du jour» Bambey se positionne pour le renouveau de la musique sénégalaise. Un complexe culturel qui va allier éducation et culture a lancé ses activités. «Centre du jour» dispose d’un studio moderne et d’un réceptif hôtelier.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

Une place de choix dans l’écosystème de la musique au Sénégal, c’est bien ce que réclame Khaly Thioune pour Bambey. Pour cette ambition, le musicien qui évolue en Espagne s’est donné les moyens de réussir. Vendredi passé, il a lancé un complexe culturel.



Dénommée Centre du jour, l’infrastructure est composée d’une salle d’informatique, d’une salle polyvalente, un jardin d’enfants, un studio d’enregistrement de musique, un réceptif hôtelier et un champ. L’objectif est de créer un pont entre la culture et l’éducation en utilisant l’art comme vecteur de l’enseignement. D’un genre nouveau, le projet se focalise sur l’éducation et la musique.



«On veut faire de Bambey le centre de la musique sénégalaise et africaine. On veut renouveler la musique au Sénégal. On fait de l’afro pop et world music. Ce n’est pas un style que la majorité des Sénégalais connaissent. On veut recevoir les artistes du monde ici à Bambey. On invite tous les musiciens du Sénégal à venir pour voir comment travailler ensemble. On a un hôtel, on y mange bien, on a la possibilité d’enregistrer 24 heures sur 24 dans un studio à la pointe de la technologie. En plus, il n’y a pas d’embouteillage à Bambey. Aristides Mo¬reno est déjà prêt à venir. Il a déjà acheté ses billets d’avion. Il est populaire en Espagne», a dit Khaly Thioune pour justifier l’installation d’un studio d’enregistrement musical lors de la cérémonie de lancement avec Sahite Sarr Samb, l’ancien directeur de Sorano.



«L’enfant sera dans les conditions optimales pour bien performer à l’école. L’enfant a accès à tout dans ce complexe et gratuitement. Des cours de français, d’anglais, d’arabe et d’espagnol vont y être dispensés.



En même temps, le champ sera utilisé pour former les enfants qui le souhaitent», a ajouté Khaly Thione. Construit sur fonds privés, Khaly Thione mise sur des activités commerciales pérennes pour gérer le Centre du jour. C’est dans cette optique qu’une boulangerie a été créée dans le complexe.



Dans l’optique de réussir à placer Bambey à la base du renouveau musical du Sénégal, un festival est lancé depuis 2019. «Cila bokk en est à sa deuxième édition. C’est à cause de la pandémie qu’il a été annulé en 2020. Mais c’est certain qu’on va le faire en 2022, tous les contrats sont signés. Il ne reste que des détails à régler avec des groupes mondialement connus dans la musique», a informé Khaly Thioune.

Lequotidien.sn



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos