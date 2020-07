Culture-Religion : 118 filles et garçons de l'Institut Ahmed Sakhir Lo honorés pour avoir mémorisé le Saint Coran L'Institut Ahmed Sakhir Lo de Boune a honoré ses 118 filles et fils qui ont mémorisé le Saint Coran cette année. La cérémonie s’est déroulé dans la matinée de ce dimanche 12 juillet 2020.

Ce dimanche 12 juillet 2020, 118 filles et garçons de l'Institut Ahmed Sakhir Lo honorés pour avoir mémorisé le Saint Coran, leral.net vous montre les images de cette cérémonie.











