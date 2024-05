Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Culture: Saint-Louis abrite la 10ème édition des Itinéraires Artistiques Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mai 2024 à 21:42 | | 0 commentaire(s)| Le centre de recherche et de documentation de Saint-Louis (CRDS),ex IFAN, abrite les Itinéraires Artistiques organisés par Abdoukarim Fall à travers son association Ndar Création.

Cet événement culturel qui est à sa dixième édition, a débuté ce samedi par un vernissage avec une riche panoplie d'oeuvres artistiques, allant de la peinture à la photographie en passant par la sculpture et différentes formes d'expressions artistiques, présentés aux inconditionnels de culture.



Un moment de communion entre participants, jeunes talents et vétérans, entre les passionnés d’art et les créateurs préférés. Cet événement inscrit dans l'agenda culturel du Sénégal qui fête ses 10 ans, et qui est une occasion pour la ville de redorer son blason de carrefour culturel, reçoit cette année la participation record de quarante-cinq (45) artistes venus de divers horizons.



Au total, c’est près d'une centaine de productions artistiques qui seront exposées jusqu'au 10 Mai prochain et seront présentées au public, notamment la communauté culturelle et artistique du Sénégal et d'autres pays.



Adama Sall (Saint-Louis)





Accueil Envoyer à un ami Partager