Cumul de mandats : Thiès Nord opposé à la volonté de Birame Soulèye Diop de démissionner de son poste de maire C’est niet. Les populations de la commune de Thiès Nord se disent opposées à la démission de leur maire, pour cause de cumul de mandats. A les en croire, « le fait, pour Birame Soulèye Diop, de libérer son mandat de maire ne présente que des manques à gagner pour notre commune, qui connaît un essor sans précédent sous sa direction. Le fait que la commune de Thiès-Nord soit dirigée par l’opposition, ne facilite pas les rapports avec l’Etat central, dans le sens de bénéficier des projets et programmes de modernisation, entre autres ».

Pour les habitants de Thiès-Nord, « l’ingéniosité, le leadership et le rang de notre maire en voie de démission, a servi à décanter les souffrances des populations en matière d’assainissement, d’éclairage public, d’infrastructures socio-sanitaires et éducatives de base ».



Pour dire, selon les populations de la zone, que « la suppression du cumul de mandats demeure une ambition à concrétiser par le président Ousmane Sonko, une fois élu en 2024, mais ne doit pas être un principe pourvoyeur de manques à gagner au parti, qui n’a pas encore fini sa conquête du pouvoir ».



« Le député-maire Birame Soulèye Diop, soucieux de l’image du parti et du respect des promesses électorales par rapport au cumul de mandats faites par le candidat Ousmane Sonko, en campagne électorale lors de la présidentielle de 2019, a fini par faire un choix entre son poste de député à l’Assemblée nationale et celui de maire à la commune Thiès-Nord. Ce, suite à un débat d’opinions pris très au sérieux au sein de Pastef/Les Patriotes.

Son choix, c’est de libérer son poste de premier magistrat de la commune nord », explique Cheikh Abdou Sèye, cadre du parti Pastef/Les Patriotes, responsable politique à la commune Thiès Nord. Se demandant « quels sont les risques et périls de ce choix pour la commune de Thiès Nord et pour le parti Pastef ? ».



Avant d’y répondre, les partisans d’Ousmane Sonko à Thiès rappellent que la commune de Thiès-Nord, ainsi que celles Est et Ouest, de même que la Ville et le département de Thiès, étaient entre les mains du parti Rewmi de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, pendant vingt longues années. A les en croire, ce bilan s’est « limité aux fameux chantiers de Thiès (2004) ».



En fait, s’offusquent-ils, « le leader de Rewmi assurait ses victoires aux scrutins sur sa notoriété personnelle et confiait la gestion des collectivités à ses fidèles partisans ». Et de citer Yankhoba Diattara à Thiès Ville (2002 à 2014), auquel a succédé Talla Sylla (2014 à 2022), Alassane Ndiaye à la commune Thiès-Nord (2007 à 2014) remplacé par Lamine Diallo (2014 à 2022). Une pratique qui, disent-ils, est « endémique au Sénégal, n’est pas appréciée des électeurs et a été bannie par le code général des collectivités territoriales, qui propose un scrutin direct afin que les populations puissent élire sans détour leurs maires ».



Pour le cas spécifique de Thiès, Cheikh Abdou Sèye rappelle qu’avant tout, « Pastef était parti du néant pour détrôner, sanctionner un régime organisé politiquement et instaurer un régime d’espoir ».



Ainsi, aux yeux de la section Pastef de la commune Thiès-Nord, « vouloir prêter le flambeau qui peut être ressaisi par un adversaire désespérément en quête de triomphe, ne témoigne pas d’une maturité politique ».



Aussi, « vouloir confier la mairie de Thiès-Nord à un conseiller municipal méconnu des populations, va saper l’esprit d’un scrutin direct prévu par le Code général des collectivités territoriales et risque de plonger encore dans l’arriération, cette commune mise dans une fâcheuse situation par un maire accidentel et pas redevable aux populations, Lamine Diallo. Lequel, après douze années de règne, n’arrivait toujours pas à curer annuellement les égouts, entretenir le réseau d’éclairage public ou même préserver les ressources fiscales et foncières de la commune ».



Bref, pour Cheikh Abdou Sèye, « la commune de Thiès-Nord ne mérite pas encore de revivre ce calvaire, par le choix indirect de son maire ». Et de se réjouir encore une fois, du « bilan impressionnant » de Birame Soulèye Diop, en 11 mois seulement à la tête de cette collectivité locale. Une courte période qui a vu le budget de la commune connaître une hausse de 63 %, en passant de 612.000.000 à 968.000.000 de francs Cfa, d’importants travaux d’assainissement réalisés (construction de bassin pour le pompage des eaux pluviales, radier submersible à Médina Fall, prolongement du canal Keur Mame El Hadj sur 1,2 km, déploiement d’équipes de pompage après les pluies, curage des caniveaux un peu partout).



Sans compter l’entretien des routes, l’éclairage public, la santé (construction pavillon d’hospitalisation et logement des sages-femmes à Keur Issa, réhabilitation de logements au poste de santé de Nguinth) mais aussi l’éducation (construction de deux salles de classes, d’un bloc de 3 toilettes et un magasin à l’école de Thialy). Last but not least, il a offert une mosquée à Keur Modou Ndiaye, entre autres.



Autant de réalisations qui font que les populations de Thiès-Nord, par la voix de Cheikh Abdou Sèye (c’est du moins ce qu’il soutient), ne veulent pas que Birame Souley Diop démissionne de ses fonctions de maire, pour cause de cumul de mandats.











Le Témoin

