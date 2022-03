Curiosité des populations à Podor : Un hippopotame émerge des eaux du Doué

D’après l’Agence de presse sénégalaise, le mammifère en provenance de Demmbé dans la commune de Gamadji Saré, à 8 km à l’est de Ndioum, a été apperçu d’abord par des pêcheurs dans la nuit du mercredi à jeudi, selon un habitant de Ndioum-Walo, localité située sur la rive droite du marigot qui traverse la ville.



L’animal est sorti de l’eau, jeudi matin peu avant 10h, pour faire ’’ quelques allers et retours entre le pont qui enjambe le cours d’eau, encouragé sans nul doute par les vivats de la foule massée sur les berges du marigot ", a indiqué Amadel Diop, qui travaille dans une radio communautaire.



Alertés, les chefs traditionnels des pêcheurs, les maitres des eaux ’’Jaltaabe’’ Silèye Faty Baba Diop de Ndioum et Amadou Ndiongue de Nianga, se sont déplacés sur les lieux pour calmer la foule. Ils ont récité des incantations pour faire partir la bête.



’’ C’est un mal féroce qui nous venait de l’est d’abord. Nous avions été prévenus par des parents pêcheurs de Demmbé. Mais il avait continué jusqu’à Tayine près de Gamadji Saré. Il a blessé un cheval avant de revenir à Ndioum jeudi, pour loger sous le pont ’’, a expliqué ’’Jaltaabe’’ Amadou Ndiongue.



’’ C’est après qu’il s’est mis à effectuer plusieurs numéros d’acrobatie. En ce moment, mon collègue et moi sommes en train de faire des incantations pour le faire partir ’’, a-t-il ajouté, avec beaucoup de fierté.



L’hôte indésirable est effectivement parti vers l’ouest et a été aperçu vendredi entre les localités de Mbantou et Diambo, dans la commune de Guédé Village.