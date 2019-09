Cybercriminalité : 6 Nigérians arrêtés à Mbao par la Section de Recherches

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2019 à 10:22

Six ressortissants nigérians ont été arrêtés à Mbao (Dakar) par les éléments de la Section de Recherches de la gendarmerie nationale. Ils seraient impliqués dans une affaire de d'un vaste réseau de criminels, selon le quotidien « Libération » . C’est la deuxième vaste opération de cette unité de la gendarmerie en l’espace de deux mois contre des cybercriminels nigérians. Début août dernier, dix-huit (18) individus avaient été arrêtés lors d’un coup de filet à Ouakam. Au moins 250 ordinateurs, connectés à divers réseaux sociaux, avec chacun une vingtaine d’identités, des passeports, des cartes bancaires, plusieurs téléphones portables, et une importante somme d’argent avaient également été saisis par les gendarmes lors de cette opération.



