Cybercriminalité: 7 Nigérians placés sous mandat de dépôt

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Septembre 2020 à 16:20 | | 0 commentaire(s)|

Et de 7 ! Le doyen des juges a placé sous mandat de dépôt, hier, les ressortissants nigérians Stanley Chisom Okoro, Frank Ogadi Emere, Ifeanyi Henry Ikem, Kenneth Chidiebere Akuka, Sunday Ephraim Nduchekwé, Uchechukwu Wisdom Olehibé et Obodo Chigozie Innocent.



Selon des informations de "Libération online", ces derniers qui étaient logés dans un immeuble R+4 à Yoff Apecsy, s’activaient dans l’escroquerie en bande organisée sur internet, l’usurpation d’identités numériques, le faux et l’usage de faux…



Les constatations techniques effectuées par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (Dsc) sur leurs téléphones et leurs ordinateurs portables, ont permis de découvrir plusieurs éléments compromettants. En effet, tous les membres du groupe utilisaient plusieurs profils usurpés sur Facebook. Ils se faisaient passer pour des hommes d’affaires, des soldats américains basés en Syrie ou des Européennes aisées à la recherche d’aventures. Selon nos informations, depuis leur quartier général de Yoff, ils ont fait plusieurs victimes en Inde, au Pakistan, en Arabie Saoudite, en France.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos