Cybercriminalité : Rangou promotrice de Soirée privée, déférée au parquet

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juin 2020 à 17:56 | | 0 commentaire(s)|

Après plusieurs jours en détention provisoire à la police de la cybercriminalité Fatoumata Barry de son vrai nom alias ‘’Rangou’’, et ses associés, au nombre de 14, sont déférés au parquet, ce jeudi 4 juin.



D’après Igfm, l’ex animatrice de la Sen Tv et ses acolytes se trouvent présentement, devant le procureur près du tribunal de Dakar pour être entendus.



A retenir que Rangou et ses amis ont été arrêtés, le 27 mai dernier, à l’hôtel Ngor Timiss, lors d’un ‘’Yendou’’ privé organisé en ces temps de pandémie et d’interdiction de rassemblement.



Ainsi, les limiers ont pu découvrir au cours de leurs investigations un site à caractère pornographique où il fallait payer pour les ébats et images nues de ‘’Rangou’’.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos