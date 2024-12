Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cybersécurité et IA en Afrique : Une réponse à la demande croissante de compétences Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2024 à 18:09 | | 0 commentaire(s)| ACTA-ACADEMY débarque à Dakar du 19 au 21 février 2025. Depuis deux ans, un constat s’impose : la demande pour des formations en Intelligence Artificielle (IA) et en Cybersécurité explose en Afrique. Pourtant, l’accès à des programmes de qualité reste limité. Cette problématique a souvent été soulevée par des acteurs locaux, qui se demandent pourquoi le partage d’expertise reste si rare sur le continent.

C’est lors d’une rencontre à Brazzaville, que cette discussion a pris un tournant décisif. Autour d’un dîner au bord du fleuve Congo, des jeunes experts africains ayant une solide expérience internationale, ont échangé sur les défis numériques. Un projet de plateforme de formation a émergé, porté par une conviction forte : il était temps de combler ce vide et de partager nos compétences pour accélérer la transformation digitale du continent. Ainsi est née Africa Cyber Training Academy, ACTA-ACADEMY.



Les initiateurs de ce projet ne se contentent pas de proposer des formations. Ils souhaitent offrir une expérience unique, en mettant à disposition des talents africains, des formations de haut niveau, adaptées à la réalité locale, mais alignées sur les standards internationaux.



« Ce projet va au-delà de l’aspect commercial, c’est une mission de vie et un engagement profond envers l’Afrique », soulignent les fondateurs. Chaque formation représente une opportunité d’avoir un impact concret sur le développement numérique et économique du continent.



Une figure emblématique à la tête du projet



L’un des initiateurs de ce projet, SaxX, alias l’Ethical Hacker, est une référence mondiale dans le domaine de la Cybersécurité. Reconnu pour ses exploits dans l’identification et la neutralisation de failles critiques, il a collaboré avec des gouvernements, des multinationales et des organisations internationales, pour sécuriser leurs infrastructures numériques. SaxX est également un fervent défenseur de l’éthique dans l'hacking, prônant un usage responsable des technologies pour le bien commun.



Un déploiement ambitieux à travers l’Afrique



Pour répondre à cet enjeu, ACTA-ACADEMY a choisi de démarrer par l’Afrique de l’Ouest, avec une première session à Dakar, du 19 au 21 février 2025. Ce sera la première étape de cette initiative ambitieuse, destinée à répondre aux défis de la transformation digitale sur le continent, avant d’étendre ses actions à Abidjan et Cotonou. L’Afrique centrale, avec Brazzaville, et l’Afrique du Nord, avec le Maroc, suivront rapidement.



L’objectif est clair : toucher un maximum de professionnels et d’entreprises, pour développer des compétences locales solides et durables. Les formations aborderont également les tendances émergentes en Intelligence Artificielle, les risques de sécurité associés aux modèles d’IA, ainsi que les cadres réglementaires et les enjeux de l’IA éthique.



Des programmes sur mesure pour des talents africains



Lors de chaque session, un programme intensif de trois (3) jours sera proposé, couvrant des thématiques essentielles comme l'Intelligence Artificielle, la Cybersécurité offensive et défensive, la Gouvernance et les cadres légaux (AI Act, RGPD, NIS2, PCI-DSS).



Avec une équipe d’experts africains reconnus à l'échelle internationale, dont Abdoulaye Bâ "Monsieur IA", Radia Ouro-Gbele "Madame Gouvernance", IAM/PAM, Youssef Destefani "Monsieur Technique" et SaxX "Monsieur Gentil Hacker", ACTA-ACADEMY se positionne comme un acteur clé de l’innovation et de l’entrepreneuriat africain.









