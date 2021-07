D’importants dégâts à Bignona : Mamina Kamara au secours des populations touchées par l’orage Le département de Bignona a reçu dans la nuit du 7 au 8 Juillet un orage d’une rare violence qui a secoué arbres et habitations. Plusieurs maison se sont écroulées ou des toitures emportées par la tornade. Au lendemain de ce sinistre, le Président du conseil départemental de Bignona a réagi en achetant des milliers de tôles en zinc et du ciment destinés aux sinistrés.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juillet 2021 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, les services du conseil départemental ont procédé à la distribution Jeudi. Ce don est aussi orienté vers les populations retournées de la zone frontalière avec la Gambie mais également aux ménages vulnérables qui ont construit des maisons mais beaucoup d’entre ces derniers ont reçu leur part bien avant les fortes précipitations.



Il faut rappeler que Mamina Kamara n’est pas a son coup d’essai. En effet, depuis son arrivée à la tête du département (collectivité territoriale) il a toujours soutenu ces couches vulnérables afin qu’elles aient un toit descend.



Les bénéficiaires dont certains avaient perdu tout espoir ont exprimer leur gratitude au Président Mamina Kamara et au conseil départemental qu’il dirige.

Xibaru.sn



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos