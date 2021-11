Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici DA FA LAA - ALBUM - MBALAX ( Youssou Ndour ) Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 17:06 | | 0 commentaire(s)| DA FA LAA est un hymne pour l’amour quand on sait « L’amour est le don de soi ». Quand on aime on s’oublie pour faire vivre l’autre. Sachez qu’un sourire ou un clin d’œil furtif qu’il puisse être est une victoire de plus dans l’odyssée de l’amour. Tout compte en Amour : il se vit à tout instant et se conjugue à tous les temps. Apprécions à leurs justes valeurs toutes les marques d’attention : C’est une déclaration d’amour.



PAROLE :

Da fa laa , wóolóo ,

teg la nak , fu mu teg ul keneen

Di dox sa bëgg bëgg , di dab sa banneex ,

ndax seetlu nga koo

yaw, Yaw la bëgg ,

te yaw , yaa ko sagal ,

waaw waaw



Bu mbëggéel , doon lumière ,

mel na ni , ni jant bi

Te su am oon , lu ko gën ë leer,

dem na wut i ko

Ni yaw , diaral nga ko ,

lu raw , sóoru gayndé ,

waaw waaw



Lu mu metti metti , di nga tew ,

lu mu sori sori , an ! di nga ñëw ,

ca dëgg dëgg dëgg

dem na , ba dem , mën ë tul ë tok

benn bés , bum la , gis ul





jox na la bii respect ,

nga delloo ko bii respect

Entre vous , entre vous chérie ,

du wax lii def leneen

Ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg,

ya ko diara

ni yaw, yaa ko sagal ,

waw waaw



Fépp fu mu mën ë ne ,

da fay sentir sa parfum

Loolu yaa ko ko diaral ,

ndax yaa ko liggéey

Les mots qu’il utilise ,

sont toujours en deçà

De ce qu’il ressent ,

yaw yaa ko ko diaral

Chérie boy, chérie boy, chérie boy

Daf la bëuggué

Chérie boy, chérie boy, chérie boy

Kay nga diégué ko

Mou laye déy





Yaw mii yaw ,

su fekkee li mu la wax doy ula ,

Boo yakkamtee ,

mu def al la ko , ni nga ko bëggée



mom contane neu

te sakh yaguena bëgg thi yaw,

Boo yakkamtee ,

mu def al la ko , ni nga ko bëggée



sa lui vas,

chérie sa lui vas lo def nekh na ko

da fa laa, da fa laa

def ni nga ko def





Loo bëgg , mu indil la ko

Loo laaj , mu kheuthiel la ko

Su fekkee am u ko , mu ñaan ko yalla



Chérie boy, chérie boy

Ya ko ko diaral

Chérie boy, chérie boy

Lo diokhogne mo dok

Chérie boy, chérie boy

Lo def nonou la

Chérie boy, chérie boy

Ya ko ko diaral





Youssou Ndour, madjiguene

Boul yekhal dara

Na gua gaw, na gua gaw

Te li djieuntima

Sokhla yi, sokhla yi

Gnome gno ma gueteun



