DAKAR 2022/ REG vs US MONASTIR: Score final 77 à 74 Le Rwanda Energy Group qui crée l'exploit en infligeant sa seule et unique défaite à l'équipe favorite de la conférence du SAHARA de la BAL DAKAR 2022. Le finaliste malheureux de la précédente édition, paraît pourtant, plus fort cet année avec des recrues de taille. Score final du match REG vs US MONASTIR est de 77 à 74.

Sabirane Seck

Envoyé spécial à la BAL de Dakar 2022

