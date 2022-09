DDD / Pour des raisons de superstition: Pas de voyage les mercredis

« Le Témoin » quotidien a appris avant hier, que des clients pour Touba se sont déplacés au Terminus Liberté 5 pour réserver des billets « Sénégal Dem Dikk » ou Dakar Dem Dikk. La réponse d’un responsable du réseau interurbain ou interrégional est sans appel. « Non, désolé ! On ne voyage pas les mercredis ou alarba sur Touba » s’est-il désolé, avant de sommer les clients de circuler.



Même en cette période de forte affluence de passagers à destination de Touba, la société nationale de transport Dakar Dem-Dikk considère « alarba-le-mercredi » comme un jour de malchance pour voyager.



Donc, il ne reste plus à la Sen’eau que de fermer les robinets les « mercredis » pour que les populations ne se lavent pas ! Heureusement que les services publics ou institutions publiques comme les ministères, les commissariats de police, les mairies, les hôpitaux, etc. ne sont pas fermés les…alarbas. Même si, avec des gens comme le Dg de Sénégal Dem Dikk, il ne faut jurer de rien !