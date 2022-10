DGID: Mouhamadou Diaité, un départ déjà regretté par les travailleurs

Nous ne connaissons pas l’homme. Mais nos antennes braquées sur la rue de Thiong, nous ont rapporté le regret des travailleurs de la DGID de voir leur Directeur de l’administration et du personnel de la DGID, Mouhamadou Diaité, les quitter pour prendre la Direction générale de la société nationale La Poste. Ces travailleurs de la DGID regrettent le départ d’un homme de consensus et ouvert.



Aux plus forts moments des crises à la DGID, Diaité a toujours opté pour le consensus et n’a cessé d’œuvrer dans le sens de l’apaisement, selon nos antennes. On nous raconte d’ailleurs que, revenu de campagne des Locales où il a largement gagné dans son département (il a été réélu président du Conseil départemental de Boukiling à Sédhiou, il fut tête de la liste victorieuse dans sa commune de Diaroumé, poste qu’il a cédé à Almamo Daffé, pour respecter les textes qui proscrivent le cumul des fonctions...), il a entrepris des actions pour remettre le Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’administration fiscale (STAF) dans ses droits. Hélas, c’était compter sans la détermination du Directeur général des Impôts et Domaines (DGID), Bassirou Samba Niasse, pour qui il faut absolument humilier et puis détruire Dr. Alassane Ba. Mouhamadou Diaité avait opposé un niet catégorique aux sanctions envisagées.



Devant un médiateur, le DG Niasse avait dit à Dr. Ba qu’il doit payer car ayant « souillé toute une corporation » : celle des inspecteurs tout-puissants des Impôts et Domaines. Il faut rappeler que M. Niasse, lors d’un entretien avec le SG du STAF, avait souligné le caractère non important de l’informatique à la DGID et avait promis de la délocaliser. La DGID perd ainsi en Mohamadou Diaité, un homme bon et apprécié de ses collègues. Nous lui souhaitons d’être l’homme du redressement de La Poste, qui a vraiment besoin d’un leadership fort et innovant.











Le Témoin