DIC - Abdoul Mbaye auditionné : « Je viens venu réparer un tort »

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 19:11 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien Premier Ministre, Abdoul Mbaye a passé 7 heures d’horloge dans les locaux de la Division des investigations criminelles pour être entendu sur le problème du pétrole et du Gaz. A sa sortie de la Dic, il a soutenu sur l’antenne de Sud FM, avoir attendu depuis très longtemps ce moment. Puisqu’il avait essayé à plusieurs reprises à attirer l’attention du Président sur certains dossiers, liés au pétrole du Sénégal.



Malheureusement, regrette-t-il, il n’avait l’oreille attentive du Chef de l’Etat. D’après le leader de l’ACT, Aly Ngouille Ndiaye lorsqu’il était Ministre des Mines en 2016 avait présenté un faux rapport. « Je vous dis qu’il me serait difficile de ne pas venir à la DIC pour dire ce que je sais de ce dossier. Je viens venu réparer un tort. Je reste d’avis qu’il y a des possibilités de réparer des pertes de milliards de FCfa pour les sénégalais », a-t-il prévenu.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos