DIC: Outhmane Diagne encore, convoqué ce lundi

« J’ai reçu aujourd’hui chez moi un agent de la Division des Investigations Criminelles (DIC) qui m’a notifié une convocation pour demain à 09H », informe-t-il.



A retenir, Outhman Diagne a recouvré au mois de janvier dernier, la liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. « Le juge Mamadou Seck du 2ème cabinet vient de signer la main-levée des mandats de dépôt de Ibra Gueye Papito Kara et Outhman Diagne, placés sous contrôle judiciaire allégé (émargement seulement) », informait son avocat Me Khoureychi Ba.



Outhmane Diagne avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt courant mois d’août pour « diffusion de fausses nouvelles ».