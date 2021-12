DIPLOMATIE TRONQUÉE ET TROMPÉE PAR DEUX ACTIVISTES, DEUX DÉPUTÉS ET DEUX GENDARMES.

Jamais de mémoire sénégalais de tels faits ne se sont produits. On dirait même que le bonheur a fui loin de nous. Ressouvenons-nous des moments où l’élève fuyait son maître où l’enseignant tremblait devant l’inspecteur ; l’éducation nous offrait des moments délicieux parce que nos coeurs s'unissaient d'autant mieux que nous respections nos Institutions. Des moments où la passion tirait de son propre excès la force de se vaincre elle-même, où l'innocence, la peur, la retenue grâce aux valeurs humaines telles le « JOM », le « NGOR », le « KERSA » nous consolaient de toute contrainte d’agir maladroitement, le temps où les hommages rendus à l'honneur tournaient tous au profit de l’honneur personnel, familial et national. Comparons cet état si charmant à notre situation présente: que d'agitations! que d'effroi! que de mortelles alarmes! que de bassesses ! Que de honte ! Que de sentiments immodérés font les unes des journaux chaque jour. Qu'est devenu le culte de sagesse et d'honnêteté dont l'amour animait toutes les actions de notre administration et de nos Institutions et qui rendait à son tour chaque profession plus valeureuse ? Notre jouissance à l’excellence était paisible et durable autrefois et le Sénégal était tant respecté et honoré par les plus grandes Nations. Nous n'avons plus que des transports à cause des multiples actes insensés qui ressemblent à une décadence de valeur guidée par une dégradation de nos valeurs humaines. Le Sénégal de El Hadji Oumar Foutiyou TALL, de Khadimou Rassul, de El Hadji Malick SY, de Seydina Insa Laye, de Cheikhal Islam Ibrahima NIASS, de Bou Kounta… est entrain de consumer ses valeurs par un feu pur allumé par la mauvaise foi. Nous sommes tous livrés aux erreurs volontiers de ceux qui doivent construire la Nation. On dirait que nous ne sommes plus qu’un pays constitué de vulgaires populations ; ceux qui incarnent nos Institutions s’adonnent à des pratiques malsaines de trafiques de toutes sortes, les hommes de lois volent, mentent et falsifient, nos politiciens trahissent, détournent les deniers publics et construisent leurs châteaux sur la misère du peuple, il y’a de quoi s’inquiéter pour les générations futures.

Voilà, chers compatriotes, les actes qui sont communs à ceux qui ont la chance d’agir sur leurs semblables et qui nous valent les regrets profonds. Tout sénégalais de bonne foi en souffre terriblement là où il se trouve.

Nous avons honte, et gémis si tu sais aimer. Ma faute est irréparable, nos pleurs ne tariront point tant que ces faits continuent.

À son Excellence le président de la république Monsieur Macky SALL, à qui on a confié le destin de la Nation, ne craignez pas de mettre fin à tout cela par tous les moyens possibles. Verrouillez tout le système de trafics pour sauver le Sénégal. Mon plus grand souhait est de voir l’administration sénégalaise bien nettoyée de fond en comble et c'est ce qu’il faut pour sauver les générations futures.

Il faut que ceux qui s’adonnent aux trafics connaissent leur sort, qu’ils sentent l'horreur que méritent de tels agissements.

Excellence, il nous reste une consolation dans notre désespoir; elle est en vous et est unique, mais elle est toujours là et c'est de vous que nous l’attendons Monsieur le président de la république ; agissez avec fermeté pour que cela cesse pour de bon dans toute l’administration et nos institutions.

Toute personne qui cherche l’avilissement de sa Nation par des pratiques déshonorantes ne mérite même pas d’être compté parmi la population. Excellence, soyez donc désormais notre unique espoir; c'est à vous de corriger, s'il se peut, ces fautes répétitives ; couvrez notre administration et nos Institutions d’honnêteté de par votre pouvoir ; que vos capacités effacent ma honte; rendent la loi plus forte afin que chaque sénégalais s’acquitte convenablement de ses devoirs. Soyez tout l’être de la République quand nous tendons à ne plus rien être de valeureux. Le seul honneur qui reste au Sénégal est tout en vous.

Ceux qui ont usé de faux pour détourner les caisses d’avance, ceux qui font le tour des salons de massage lors des couvres feux et ceux qui sont remerciés par incompétence ne peuvent plus tromper personne.

Malick Wade GUEYE depuis Marseille.