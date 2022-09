DIRECT. Mort d'Elizabeth II : la reine s'est éteinte "paisiblement" à Balmoral, annonce Buckingham Palace

La fin d'un règne. La reine Elizabeth II s'est éteinte "paisiblement" dans son château de Balmoral, jeudi 8 septembre, a annoncé Buckingham Palace. Plus tôt dans la journée, les médecins de la reine d'Angleterre s'étaient dits "préoccupés" par l'état de santé de la souveraine âgée de 96 ans. Les quatre enfants de la reine, dont Charles, l'héritier de la couronne, ainsi que ses petits-fils William et Harry, étaient à son chevet. Suivez notre direct.



L'alerte avait été donnée par le palais de Buckingham. Après avoir acté la passation de pouvoir entre Boris Johnson et Liz Truss mardi, la reine d'Angleterre avait été placée "sous surveillance médicale" dans son château écossais.



Premières réactions internationales. Emmanuel Macron a salué "une amie de la France" qui "a marqué à jamais son siècle". La Maison Blanche a fait part de "ses pensées" pour la famille de la reine Elizabeth II ainsi que pour le "peuple du Royaume-Uni", a déclaré la porte-parole Karine Jean-Pierre. "Nos coeurs et nos pensées vont à la famille de la reine (et) et au peuple du Royaume-Uni", a dit la porte-parole du président Joe Biden devant la presse.