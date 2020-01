DOSSIER THIONE SECK: Un pourvoi en cassation introduit par un conseil du chanteur, vers un renvoi sine die du dossier

L’affaire des faux billets qui avait abouti à l’inculpation de Thione Seck et du Malien Alaye Djité va-t-elle être élucidée de sitôt ? Lors d’une audience, l’artiste chanteur avait déclaré au juge qu’il avait hâte que cette affaire se termine, en insistant qu’il n’avait rien à se reprocher. Seulement, ce n’est pas demain la veille que cette affaire sera tirée au clair. Certes, le juge d’appel avait dernièrement infirmé le premier juge pour renvoyer le dossier au 17 février prochain où il sera question d’évoquer le dossier au fond, mais un des conseils de Thione Seck, en l’occurrence Me Ousmane Sèye, vient de poser un acte qui risque de tout faire chambouler. En effet, la robe noire a formé un pourvoi sur l’arrêt du juge d’appel ayant porté sur l’annulation de la procédure qui a été une exception soulevée en première instance par les conseils de Thione Seck. Mais, cela risque de faire observer un sur-place au juge d’appel qui se doit d’attendre que la Cour suprême statue d’abord sur cette exception avant qu’il ne puisse évoquer l’affaire au fond. «Le juge d’appel avait dit que le procès-verbal est nul, donc le pourvoi formé va faire suspendre l’affaire. Si la Cour d’appel juge l’affaire, elle va vider le contentieux devant la Cour suprême. Elle doit attendre que la Cour suprême statue d’abord sur le pourvoi avant de poursuivre. En fait, la Cour d’appel ne devait pas évoquer. Evoquer, c’est pour la Cour d’appel de dire dire que l’affaire ne va pas retourner devant le juge d’instance et que c’est elle qui va la juger. Or en première instance, on n’avait pas abordé le fond, on en était juste à la forme. La Cour d’appel a infirmé, les avocats de la défense sont en droit de faire un pourvoi en cassation. Et donc la Cour d’appel doit attendre l’issue du recours en cassation», a expliqué un spécialiste du droit.

Me Abdou Dialy Kane, qui avait manifesté son désaccord avec la décision de la Cour d’appel, avait souhaité que cette affaire soit évoquée au fond, pour «innocenter» Thione Seck, «une bonne fois pour toutes». Mais, il faudra patienter, car, la Cour d’appel à son calendrier et que ce n’est pas demain qu’elle va se pencher sur le dossier.

Alassane DRAME Les echos