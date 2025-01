DOUANES : Ndiaga Soumaré nommé Directeur des Enquêtes douanières et s’engage à réexaminer les dossiers des 12 derniers mois

Un engagement pour la transparence : réexaminer les enquêtes des 12 derniers mois

Dès sa prise de fonction, Ndiaga Soumaré a annoncé son intention de reprendre tous les dossiers d’enquête traités au cours des 12 derniers mois. Cette démarche vise à garantir que les procédures respectent scrupuleusement les normes en vigueur et à identifier d’éventuelles lacunes ou irrégularités dans le traitement des affaires.



Ce réexamen pourrait concerner des dossiers sensibles, notamment ceux liés à la fraude douanière, aux trafics illicites et à l’évasion fiscale. En reprenant ces enquêtes, Ndiaga Soumaré entend restaurer la confiance dans les processus douaniers et renforcer l’intégrité de l’institution.



Une mission ambitieuse et des attentes élevées

Le nouveau directeur hérite d’un département clé pour l’économie nationale, où la lutte contre les flux illicites et la maximisation des recettes fiscales, restent des priorités absolues. Cette décision de reprendre les enquêtes récentes témoigne de son ambition de positionner la Douane comme un acteur exemplaire en matière de transparence et de gestion rigoureuse.



En outre, Ndiaga Soumaré devra faire face à des défis complexes, tels que l’amélioration des outils d’investigation, la collaboration avec les partenaires internationaux et la formation des agents, pour faire face aux nouvelles formes de fraude.



Un signal fort envoyé aux acteurs économiques

La décision de revoir les enquêtes passées envoie également un message clair aux opérateurs économiques : l’ère de l’impunité est révolue. Cette initiative vise non seulement à corriger d’éventuelles failles, mais aussi à dissuader toute tentative de contournement des lois douanières à l’avenir.



Avec cette volonté de reprendre les enquêtes des 12 derniers mois, Ndiaga Soumaré imprime déjà sa marque à la direction des Enquêtes douanières. Les attentes sont grandes et les résultats de ces révisions seront scrutés de près, par l’opinion publique et les acteurs économiques. Une chose est certaine : cette initiative pourrait bien redéfinir les standards de gestion et d’efficacité au sein de la Douane sénégalaise.